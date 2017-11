Cristiano Ronaldo não tem sido feliz neste início de época no campeonato espanhol. O craque português do Real Madrid marcou apenas um golo nos sete jogos efetuados, um cenário que é o completo contraste com a situação que vivia há precisamente três anos. O arranque de temporada de 2014/15 foi de grande inspiração para CR7, que já somava 18 golos à 11.ª jornada da Liga, sendo que o português apenas cumprira 10 jogos (falhou a 2.ª ronda, devido a problemas físicos).A receção ao vizinho Rayo Vallecano, a 8 de novembro, ficou marcada pela exibição aos adeptos presentes no Santiago Bernabéu da Bota de Ouro conquistada por Ronaldo na época anterior, e a noite foi de festa para os merengues. O Real Madrid goleou (5-1) e, como não poderia deixar de ser, o português também marcou - fê-lo nos 10 encontros realizados até então no campeonato -, fechando as contas aos 83'. Mas, antes, já tinha feito duas assistências, para Toni Kroos e Benzema. Bale e Sergio Ramos fizeram os restantes golos.Com mais este remate certeiro, o craque português passou, então, a somar 399 golos no conjunto dos clubes que representou como sénior (Sporting, Manchester United e Real Madrid) - entretanto, já chegou aos 538. No total dessa temporada, Ronaldo contabilizava na altura 23 golos, numa caminhada que terminou naquela que ficou para a história como a sua melhor época goleadora, terminando 2014/15 com 61 tiros certeiros ao serviço dos merengues, sendo que 48 foram na Liga espanhola, igualmente o seu melhor registo.