Jornada três da Liga dos Campeões 2014/15, com o Real Madrid a vencer o Liverpool em Inglaterra por 3-0. Ronaldo assinou dois dos três golos dos espanhóis. Podia parecer apenas mais um bis do português, mas este foi especial.

É que o facto de Cristiano ter conseguido faturar em casa dos reds levou a que o português registasse mais uma marca notável no currículo: 10 jogos seguidos a marcar fora na Liga dos Campeões, algo inédito até então.

Para além deste recorde, Ronaldo também bisou no que a marcas diz respeito: igualou Raul no topo dos máximos goleadores da Champions, com 71 golos – o português marcou um deles numa pré-eliminatória.

No final do jogo, Ronaldo mostrou-se confiante em ultrapassar a marca, embora não estivesse demasiado preocupado: "Sei que irei batê-lo".