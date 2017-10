Continuar a ler

Ainda assim, Bölöni não deixou de questionar o valor pago pelos merengues (94 milhões de euros) pela contratação do antigo pupilo ao Manchester United. "Na altura em que ele se transferiu para o Real Madrid, disse que não havia ninguém que valesse aquele preço, exceto a minha mãe!", brincou o romeno, lembrando outros jogadores que ajudou a promover: "O Cristiano é da mesma geração de outros jovens jogadores que eu tinha no plantel, tal como o Ricardo Quaresma, o Custódio ou o Hugo Viana."



Em outubro de 2010, Cristiano Ronaldo estava no início da sua segunda época no Real Madrid, depois da transferência milionária que o tornou no jogador mais caro de sempre até então. Sete anos depois, o nível atingido por CR7 é infinitamente superior, mas já então Laszlo Bölöni revelava o orgulho por ter sido responsável pelo lançamento do craque português no Sporting."É verdade que participei na sua infância. É para mim um orgulho ter lançado o Cristiano Ronaldo. Fui convidado para estar presente na cerimónia de entrega da Bola de Ouro e foi um grande momento para mim", referiu o técnico romeno em declarações à imprensa francesa, referindo à primeira das quatro Bolas de Ouro conquistadas por Ronaldo - depois de ter sido eleito o melhor do Mundo em 2008, o português voltaria a conquistar o troféu em 2013, 2014 e 2016.