Que Cristiano Ronaldo faz coisas do outro mundo já nós sabíamos. Agora que o avançado tem o apoio do além, essa é novidade! Ou era até há oito anos.

Numa altura em que Cristiano estava a contas com problemas físicos, foi notícia que um bruxo de Málaga terá sido o responsável pela lesão do craque. De imediato, os outros responsáveis da área uniram-se em torno do português.

No Peru, por exemplo, os xamãs locais executaram um ritual para dar boas vibrações a Ronaldo. Já a especialista brasileira Mónica Buonfiglio garantiu na altura que as pretensões do bruxo Pepe eram mentira, uma vez que Ronaldo teria um anjo-da-guarda muito forte: "Cristiano está muito protegido pelas orações da sua família".

Autor: Luís Miroto Simões