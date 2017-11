A Seleção Nacional defronta esta terça-feira os EUA em mais um jogo de preparação para o Mundial'2018. Neste dia mas há 12 anos, com o apuramento o Campeonato do Mundo que a Alemanha organizou em 2006 já garantido, o desafio era com a Irlanda do Norte e foi nesse âmbito que Cristiano Ronaldo - que hoje fica de fora - deixou bem claro o que representava para si vestir a camisola de Portugal."Portugal é o meu país, é a minha seleção e é a equipa onde todos nós mais gostamos de jogar. O empenho profissional, a pressão exterior, serão os mesmos, aqui ou nos clubes, mas jogar com a camisola do meu país é algo de muito especial, que me dá um orgulho que mais nenhuma outra pode dar. Penso que isso é natural. Espero continuar a ajudar a Seleção Nacional e atingir os seus objetivos por muito mais tempo. E aqui falo português com os meus colegas", disse Cristiano Ronaldo.