Globo Esporte - "É penta! Cristiano Ronaldo iguala Messi com cinco prémios de melhor futebolista do Mundo. O craque português confirmou as expectativas para levantar o quinto troféu desde 2008. O português cumpriu mais um objetivo na sua carreira, estando agora a par do seu maior rival dentro de campo" - "Com Maradona e Ronaldo a seu lado, Cristiano venceu o prémio ‘The Best’, referente ao melhor jogador do Mundo de 2017. Bateu Messi e o futebolista mais caro da história de futebol, Neymar. O futebolista do Real Madrid agradeceu aos adeptos do seu clube e seleção, colegas, treinadores e presidente"- "Ronaldo outra... Best. Pelo segundo ano consecutivo, Cristiano foi eleito pela FIFA como o melhor jogador de 2017. Impôs-se perante Messi e Neymar, num prémio que lhe foi entregue em conjunto pelo argentino Diego Maradona e o brasileiro Ronaldo. Um prémio lógico, mas acima de tudo justo"- "É penta! Cristiano Ronaldo iguala Messi com cinco prémios de melhor futebolista do Mundo. O craque português confirmou as expectativas para levantar o quinto troféu desde 2008. O português cumpriu mais um objetivo na sua carreira, estando agora a par do seu maior rival dentro de campo"

As capas da imprensa internacional

- "Cristiano Ronaldo é... The Best. De novo. O seu nome é o único que aparece no palmarés deste galardão. Superou Messi e Neymar na votação, garantindo assim o seu sexto título individual consecutivo em dois anos. A exibição que rubricou na final da Champions e a vitória na Liga foram essenciais"- "A gala da FIFA, em Londres, coroou Cristiano Ronaldo com o prémio ‘The Best’, que distingue o melhor futebolista da temporada passada pelas votações de selecionadores, capitães, jornalistas e também adeptos de todo o Mundo. No ano sem Mundial nem Europeu, valeu a CR7 a conquista da Champions"