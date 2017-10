O agradecimento que Ronaldo fez "se não levava duro em casa"

Emocionado após conquistar o prémio de melhor jogador do Mundo pela quinta vez - agora atribuído pela FIFA -, Cristiano Ronaldo agradeceu à família e companheiros, destacando o "ano extraordinário" que teve"Em primeiro lugar, quero agradecer aos companheiros, à minha equipa, ao Real Madrid, aos meus companheiros de Seleção. Foi um ano extraordinário. Onze anos aqui neste palco... Talento, trabalho duro, dedicação. Obviamente é algo que eu quero, ganhar troféus coletivos e individuais. Quero dar uma palavra à minha família, que está em peso aqui. Este troféu é vosso; das minhas irmãs, do meu irmão, dos meus amigos, namorada, filho... e da minha mãe também, que se não levava duro em casa. Quero agradecer também aos meus dois filhos que estão em casa. E vou ser pai outra vez daqui a um mês! É um momento único na minha carreira e estou muito feliz", disse ainda no palco.