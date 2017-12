Cristiano Ronaldo ainda não pensa em deixar o futebol, mas sabe bem o que gostaria de fazer quando abandonar os relvados. E à Sky Itália, entrevistado pelo antigo futebolista Alessandro Del Piero, o internacional português volta a referir que no futuro gostaria de estar ligado à Sétima Arte e que se vê como "um homem de negócios"."De momento, estou apenas concentrado no que estou a fazer, embora saiba que, mais cedo ou mais tarde, será hora de me retirar. Após o futebol, a minha vida será boa, tenho a certeza, e não estou dizer isto pelo dinheiro, mas pelo prazer de fazer outra coisa. Gostaria de tentar fazer filmes, tenho os meus hotéis, os meus ginásios, a minha linha de roupas com a Nike ... Vejo-me como um homem de negócios ", afirmou o internacional português do Real Madrid.