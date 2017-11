Um super-herói, um basquetebolista ou até mesmo um chef que prepara o jantar. É assim que Cristiano Ronaldo aparece junto à árvore de Natal da menina tímida, do fã de basquetebol e do avô no novo anúncio da MEO.Ao ‘desembrulharem’ o melhor do Mundo são surpreendidos com a ‘prenda’ mais aguardada , tendo como música de fundo uma versão de ‘You Got It’, de Roy Orbison. Uma campanha inspirada nos contos de Natal na qual CR7 ajuda a concretizar sonhos ao transformar-se na prenda ideal. Até Ronaldo tem direito. No final, o português recebe o melhor guarda-redes do Mundo, que é ele próprio...