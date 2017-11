Continuar a ler

"Sabia que Portugal precisa de mim. Demonstrei que estou presente e ajudei o meu país. Pode ter sido o meu melhor jogo de sempre em termos de golos, mas já fiz grandes exibições mesmo sem marcar. O que importa é a ajuda que tenho dado à Seleção Nacional", referiu CR7, frisando que dá "as respostas dentro de campo".

Faz hoje quatro anos que Cristiano Ronaldo mostrou mais uma vez que é de outro planeta e levou Portugal ao Mundial. A 19 de novembro de 2013, a qualificação da Seleção Nacional para o Brasil'2014 foi mais sofrida do que o início do jogo com a Suécia fazia prever. E mais épica também. Ibrahimovic empolgou a equipa da casa mas CR7 fez um hat-trick, levando a equipa das quinas a um triunfo por 3-2, e pressionou a FIFA na votação da Bola de Ouro.A imagem de Ibrahimovic a aplaudir Cristiano Ronaldo logo após este ter feito o hat-trick em Solna correu mundo. Esses 3 golos elevaram para 47 o total de remates certeiros de CR7 com a camisola das quinas, permitindo-lhe igualar Pauleta como o melhor marcador de sempre ao serviço da Seleção Nacional.