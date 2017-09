Não foram precisos muitos jogos com Cristiano Ronaldo para Ryan Giggs admitir estar rendido ao português. Nas primeiras semanas de Cristiano nos red devils, corria o ano de 2003, já o mítico jogador escocês se desfazia em elogios ao novo colega.

Na verdade, bastaram apenas meia-dúzia de jogos para que Giggs traçasse um perfil completo do português, recheado de indicações positivas.

"Ele é excecionalmente bravo. A Premier League pode ser um lugar terrível para os avançados, pois os defesas não perdoam nas entradas, mas ele dá luta e vai contra eles sem medo. É esse tipo de coragem que precisamos", começou por dizer o escocês.

A polivalência do jovem Ronaldo impressionava Giggs a cada momento: "Ronaldo é um jogador excitante, rápido e que dá problemas a qualquer defesa. Além disso, Ronaldo pode jogar em todas as posições: direita, meio e esquerda. Na prática, é versátil e ainda pode distribuir jogo ou mesmo rematar. Tem talento e ainda pode melhorar bastante. Tem 18 anos e, por isso, a margem de progressão é enorme. Estou espantado com ele e com a sua movimentação, antes de receber a bola e depois. É absolutamente fantástico".