Critiano Ronaldo também tem sido generoso quando a natureza mostra a sua força, fazendo doações generosas quando há catástrofes naturais.Recentemente, a irmã Kátia Aveiro revelou que Cristiano Ronaldo " pagou o atendimento médico das 370 pessoas feridas no incêndio em Portugal", a 15 de outubro.

Cristiano Ronaldo está em destaque no jornal italiano 'La Gazzetta dello Sport' e dests vez não é por causa do seu futebol mas sim das ações de solidariedade em que participa. A publicação recorda (o que consideram as melhores) 16 histórias do internacional português, começando em 2011 e a Bota de Ouro que doou à Fundação Real Madrid e que rendeu em leilão 1,5 milhões de euros, montante usado para reconstruir algumas escolas em Gaza, Palestina.A sua ligação às associações "Make-a-Wish", Save the Children, Unicef ??e World Vision também estão em destaque, assim como o facto de Cristiano Ronaldo ser dador de sangue e de medula óssea, e a sua ligação à Liga Portuguesa Contra o Cancro, tendo sido 'embaixador' no peditório de novembro