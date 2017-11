Uma carreira no mundo do futebol constrói-se, normalmente, passo a passo, degrau a degrau. Exceto quando falamos de Ronaldo, porque aí podem dar-se três passos de cada vez. Corria a época 2011/12 quando Cristiano, à 12.ª jornada, conseguiu o seu quarto hat trick no campeonato, algo inédito até à data em Espanha.

Foi diante do Osasuna, que teve a infelicidade de apanhar pela frente um Real Madrid arrasador, com Ronaldo ao leme. O Bernabéu assistiu a uma estrondosa vitória por 7-1, que constituiu o 10.º triunfo consecutivo – um feito que até para Mourinho teve um significado especial, pois igualou a sua melhor série de jogos seguidos a vencer.

Coube a Cristiano Ronaldo abrir a festa em Madrid, com um golo de cabeça aos 23 minutos. O português assinou ainda o 4-1 à passagem do minuto 55, de penálti, mas não se deu por contente e completou o hat trick três minutos depois, novamente de cabeça, num jogo em que Pepe também inscreveu o seu nome na ficha dos marcadores.

Autor: Luís Miroto Simões