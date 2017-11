.@Cristiano got his 100th goal in a red shirt on this day in 2008! pic.twitter.com/6W6ObBdF71 — Manchester United (@ManUtd) 15 de novembro de 2017

O nome de Thomas Sorensen pode não dizer grande coisa a muitos adeptos do futebol mas este guarda-redes está para sempre ligado à história de Cristiano Ronaldo. A 15 de novembro de 2008, o Manchester United recebeu o Stoke City e venceu por 5-0 e o craque português passou a fasquia dos 100 golos a camisola dos red devils quando aos 4 minutos inaugurou o marcador (viria ainda a fazer mais um tento aos 89').Esse registo foi esta quarta-feira lembrado pelo Manchester United, que recordou no Twitter o 100.º golo de CR7 com a camisola do clube.Nesse dia, 15 de novembro de 2008, Alex Ferguson reagiu ao feito de Cristiano Ronaldo que tinha sido contratado ao Sporting em agosto de 2003, depois do jogo de inauguração do novo Estádio José Alvalade. "No total, tem 253 jogos e 101 golos, uma marca absolutamente notável para um extremo", disse o então treinador do Manchester United.