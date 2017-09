Chegou, por fim, o dia em que Ronaldo teria de defrontar o Sporting em Alvalade. O avançado tinha deixado os leões quatro anos antes, mas o sorteio da Liga dos Campeões ditou que CR7 voltasse a pisar um palco que lhe diz tanto em 2007.

Na última jornada da fase de grupos, o Manchester United visitou o reduto leonino e Ronaldo, obviamente, foi escalado para o onze inicial. O jogador português foi aplaudido desde o início pelos adeptos sportinguistas, mas não deixou de ver o seu anterior como um adversário, como mandam as regras do profissionalismo.

Assim, aos 62 minutos, Cristiano surgiu na área leonina no timing certo e desviou de cabeça, batendo Stojkovic para o 1-0. Alvalade gelou mas rapidamente voltaram os aplausos a CR7, isto porque o jogador mostrou não ter esquecido as raízes que deixou em Alvalade. De mãos abertas para as bancadas, evitou os festejos e fez um mea-culpa. Seria aquele o único golo do jogo.