Faz hoje quatro anos que Joseph Blatter, presidente da FIFA, viu-se obrigado a pedir desculpa a Cristiano Ronaldo por ter caricaturado o jogador quando estabelecia uma comparação entre o jogador do Real Madrid e Lionel Messi.

O suíço chamou a Ronaldo um comandante em campo, dizendo ainda que gastava "mais dinheiro no cabeleireiro" do que o argentino.

A reação de CR7 não se fez esperar: "Este vídeo mostrou claramente o respeito e a consideração que a FIFA tem por mim, pelo meu clube e país. Muitas coisas ficaram agora claras. Desejo ao senhor Blatter saúde e uma vida longa, certo de que continuará a testemunhar, como deseja, o sucesso dos seus clubes e jogadores favoritos".

Blatter reagiu com uma declaração dirigida a Fernando Gomes, presidente da Federação Portuguesa de Futebol.

"Peço-lhe que transmita as minhas desculpas ao jogador e à comunidade do futebol português e que aceite, caro presidente, os meus mais cordiais cumprimentos. No fim da minha intervenção, o moderador perguntou-me sobre Ronaldo e Messi. Disse-lhe que são ambos excepcionais, as estrelas do nosso futebol, iguais, mas cada um com um estilo de jogo diferente. Lamento, sinceramente, que as minhas palavras, colocadas fora do contexto, tenham sido mal interpretadas", escreveu o presidente da FIFA.