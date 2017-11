Por outro lado, Cristiano Ronaldo também não deixou de abordar a Seleção Nacional, que acabara de garantir o apuramento para a fase final do Euro'2016. E assumiu, naturalmente, a vontade de conquistar o título em França, um sonho que acabaria por cumprir alguns meses depois. "Seria o culminar da minha carreira e tenho esperança. Temos um bom treinador e um excelente presidente. A nova geração é boa e isso ajudou-nos a crescer muito. Temos um grande futuro", afirmou então.

Cristiano Ronaldo não está a ter um início de época muito feliz - soma apenas um golo na Liga espanhola ao fim de 11 jornadas (embora o português só tenha alinhado em sete jogos) -, mas há dois anos a situação não era muito diferente. Então, o capitão da Seleção Nacional também começou por sentir dificuldades em engrenar no habitual ritmo goleador - em 2015/16 levava oito golos em 11 encontros no campeonato -, mas acabaria a época em glória, com triunfos na Liga dos Campeões e no Europeu.Em entrevista à revista 'World Soccer', Ronaldo assumiu, então, que a sua forma de jogar tinha mudado nos anos mais recentes. "Agora sou mais um jogador de área, não tanto um ala. Porque os golos marcam-se dentro da área e perto da baliza, a minha posição mudou um pouco. O meu instinto para o golo também e isso é algo que aprendes com a experiência", declarou o internacional português em declarações publicadas a 16 de novembro de 2015, dias depois de ter recebido a quarta Bota de de Ouro. "Imaginava ganhar uma ou duas, nunca quatro. Mas quero a quinta, a sexta...", salientou ainda.Tal como agora, a dúvida sobre uma eventual saída do Real Madrid estava na ordem do dia, mas CR7 garantiu que a sua vontade era continuar em Madrid. "Tenho 30 anos e gostava de continuar a jogar por mais cinco ou seis anos. Quero ganhar e estou no melhor clube do Mundo. Tenho contrato até fazer 33 anos e, como já disse muitas vezes, o meu sonho é acabar no Real Madrid porque me sinto bem e útil", referiu.