"Não é verdade que Cristiano esteja triste por termos entrado em contacto com ele porque isso não

aconteceu. Quando quisermos Cristiano Ronaldo ou qualquer outro jogador, falaremos com o Real Madrid",

adiantou o presidente do Paris Saint-Germain, em entrevista ao jornal espanhol 'Marca', negando qualquer responsabilidade na alegada "tristeza" que CR7 revelara nas primeiras semanas da época 2012/13.



Ainda assim, Al Khelaifi não deixou de elogiar Ronaldo, que chegou a ser várias vezes apontado como potencial alvo do PSG, embora se tenha mantido nos merengues até hoje. Então, há cinco anos, o líder do clube parisiense sublinhara que não era a altura certa para falar do português. "Respeito o Real Madrid

e Florentino Pérez, que é um grande presidente. Ainda é cedo para falar de Ronaldo. Não posso falar da sua relação com o clube porque não a conheço. Ronaldo é muito profissional", frisou o dirigente qatari.

O PSG não duvidou em pagar 222 milhões de euros para contratar o brasileiro Neymar este verão, aceitando ainda investir mais 180 milhões em Kylian Mbappé - um valor que o Monaco apenas receberá nas próximas duas épocas -, mas poderio financeiro do clube francês já era notícia em 2012. Há precisamente cinco anos, os rumores quanto ao interesse em levar Cristiano Ronaldo para Paris estavam na ordem do dia, mas Nasser Al Khelaifi garantiu que, pelo menos naquela altura, não tinha interesse do craque do português.