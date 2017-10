Até as mais afincadas rivalidades podem ser colocadas de lado quando a qualidade não deixa margem para dúvidas. Foi o que aconteceu com Ronaldo e Piqué, referências em Real Madrid e Barcelona, respetivamente, o que não evitou uma chuva de elogios do central ao avançado."É um jogador que sempre admirei por ser trabalhador e querer sempre mais e mais. É uma máquina, ambicioso. É muito forte, mas jamais deixa de lutar para melhorar", referiu Piqué ao European Sports Media, há precisamente quatro anos.As palavras do jogador do Barça correram o Mundo e não era caso para menos: "Ronaldo é dos dois ou três melhores do Mundo. Há quem diga que é o melhor e quer sempre melhorar. Admiro-o por isso. Também creio que a rivalidade com Messi ajudou-o a ser melhor".

Autor: Luís Miroto Simões