Cristiano Ronaldo e Nuno Gomes são dois históricos da Seleção Nacional. O primeiro, no ativo, chegou a partilhar balneário com o segundo, já retirado. Um dos jogos em que ambos estiveram em campo foi há precisamente seis anos e ficou marcado por um momento especial.

Na Dinamarca, na caminhada para o Euro’2012, Portugal saiu derrotado por 2-1, com o golo luso a ser apontado por Cristiano Ronaldo. O avançado foi titular e, já na parte final do encontro, recebeu a companhia de Nuno Gomes, que saltou do banco de suplentes na tentativa de reduzir a desvantagem de dois golos. Aos 90’+2, Cristiano marcou de livre direto, mas conseguiu mais do que isso.

De facto, Ronaldo e Nuno Gomes estavam empatados no número de golos com a camisola da equipa das quinas: 29. O ‘tiraço’ de Cristiano fez cair a balança para o seu lado, destronando um histórico do quarto lugar do ranking. Figo estava agora a dois golos, Eusébio e o líder Pauleta mais longe. Lá chegaria.

Autor: Luís Miroto Simões