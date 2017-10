Foi a 26 de outubro de 2002 – faz hoje 15 anos – que Cristiano Ronaldo marcou o seu primeiro golo fora de casa com a camisola do Sporting. Os leões deslocavam-se ao Bessa na oitava jornada do campeonato e a verdade é que Cristiano acabou por salvar o dia. Ele que até começou… no banco.

Ainda na primeira parte, coube aos leões abrir o marcador, por intermédio de Jardel, de penálti, aos 44 minutos. Mas, no segundo tempo, Martelinho empatou a partida, aos 70. O empate persistia e Laszlo Bölöni apostou em Cristiano Ronaldo aos 81 minutos para o lugar de Ricardo Quaresma. Um tiro certeiro.

Continuar a ler

É que aos 88’, Carlos Martins, também ele entrado na segunda parte, isolou o jovem Ronaldo e este não perdoou frente a Ricardo. Estava encontrado o herói da noite. No final, o técnico leonino mostrou-se satisfeito com o seu pupilo: "Estou contente pelo meu pequeno Ronaldo".

Autor: Luís Miroto Simões