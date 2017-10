Passaram pouco mais de três anos após a estreia de Fernando Santos no cargo de selecionador nacional e os resultados estão à vista. Agora, ainda na ressaca da festa de apuramento para o Mundial de 2018, recuamos no tempo para ver se as expectativas do capitão da equipa das quinas foram correspondidas.

O que dizia Ronaldo há três anos, após uma semana de trabalho com o técnico?

"A verdade é que o míster tem feito um trabalho extraordinário, bons treinos, o grupo está fantástico, a equipa está bem, unida e confiante. Estamos no bom caminho. Essa é a minha opinião, por isso, a meu ver, a semana tem sido muito boa. Neste momento, estamos muito satisfeitos com Fernando Santos. Novos métodos, novos jogadores. Há que respeitar a experiência de cada treinador e por isso o que eu acho é que ele é o melhor para a Seleção", referiu o craque. Apesar de sublinhar que "as contas só se fazem no final", Ronaldo lembrou que Santos não era propriamente novo nestas andanças: "Estou convencido de que o míster Fernando Santos, pela experiência que tem, por aquilo que já fez no futebol, pelos grandes clubes que já treinou, pela seleção da Grécia, tem uma experiência vasta e obviamente que nos dará os melhores conselhos para melhorarmos em muitos aspetos". A chegada de Fernando Santos à equipa das quinas trouxe novo sistema tático, aprovado por Ronaldo: "É o sistema certo, ou mais adequado aos jogadores que temos. O futuro será certamente risonho. Essa é a minha convicção". Dito e certo.

Autor: Luís Miroto Simões