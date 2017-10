Fernando Santos sempre soube e destacou a qualidade de Cristiano Ronaldo. O selecionador nacional tem consciência que CR7 é capaz de decidir qualquer jogo de um momento para o outro e esta ideia ficou bem patente logo no jogo de estreia do técnico à frente da Seleção Nacional.

Foi há precisamente três anos, na Dinamarca, num encontro referente à qualificação para o Campeonato da Europa de 2016. Num duelo difícil no Telia Parken, em Copenhaga, o 0-0 teimava em persistir. Iria Santos entrar com um empate na equipa das quinas?

Continuar a ler

O técnico meteu mãos à obra e fez entrar no segundo tempo João Mário, Éder e Ricardo Quaresma, e foi este último quem teve a agilidade e pontaria de fazer um cruzamento na direção do suspeito do costume. O resto já não era com ele.

Bola no ar, com cinco minutos para lá dos 90. Um estádio em suspende total, com um país no sul da Europa também a suster a respiração. CR7. Duas letras e aquele número mágico. Ficaram gravados na memória dos dinamarqueses, quando Cristiano Ronaldo subiu mais alto do que toda a gente e transformou o centro de Quaresma no golo da vitória. A primeira de Fernando Santos.