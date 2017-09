Continuar a ler

Na segunda parte, Isco aumentaria a vantagem merengue aos 59', mas Ronaldo continuou a ser uma dor de cabeça para a defesa do Getafe. Já depois de ter atirado uma bola a barra, o goleador merengue protagonizou o melhor momento da noite já nos descontos, aos 90'+2, quando bisou, de costas para a baliza, desviando a bola para o fundo das redes com um subtil toque com o calcanhar direito após um centro de Khedira do flanco direito do ataque do Real.



Com mais estes dois golos ao Getafe - equipa que se tornou, então, na principal vítima do português, que passou a somar 13 remates certeiros diante da turma dos arredores de Madrid -, Cristiano Ronaldo deixou para trás o mítico Hugo Sánchez e tornou-se no quinto melhor artilheiro da história dos merengues em todas as competições (209 golos em 205 jogos).

Cristiano Ronaldo já se tornou, entretanto, no melhor marcador da história do Real Madrid, mas o dia 22 de setembro de 2013, faz hoje precisamente quatro anos, fica assinalado na carreira do português por ter sido aquele em que entrou no top-5 dos goleadores merengues. E fê-lo em grande estilo, com um brilhante toque de calcanhar, mesmo a fechar o jogo com o Getafe.Numa noite marcada pela lesão de Gareth Bale no aquecimento para a partida, os adeptos presentes no Santiago Bernabéu assistiram a uma goleada por 4-1. Mas, antes de festejarem, ainda viram os visitantes a adiantar-se no marcador, logo aos 5', na sequência de uma bola perdida por... Ronaldo. Seria Pepe a fazer o empate (aos 19'), na recarga a um disparo de CR7 defendido por Moyà, antes de um endiabrado Cristiano consumar a reviravolta de penálti, ainda na primeira parte (34'), depois de Míchel ter cortado a bola com a mão num livre cobrado pelo português.