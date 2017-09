O Manchester United preparava-se para medir forças com o Benfica, em 2006, e grande parte das atenções estava focada, claro, em Cristiano Ronaldo. Falando sobre o craque, Carlos Queiroz, adjunto de Alex Ferguson nos red devils, já vaticinava um futuro muito risonho ao craque.

"Ele desperta uma paixão especial e tem uma grande habilidade para empolgar o público. Já lhe disse que vai tornar-se não só um dos melhores jogadores do Mundo, mas o melhor. Ele consegue-o, vai ser o melhor do Mundo", referiu o técnico.

Foco em Old Trafford

Após alguma polémica pelas declarações em que deixou transparecer a ideia de querer deixar o United, Ronaldo fez as pazes com os adeptos e garantiu estar de alma e coração no clube que o acolheu quando deixou Alvalade.

"Sinto-me bem aqui. Por vezes, de cabeça quente, dizemos algumas coisas que não sentimos. De facto pensei em sair, mas depois de uma conversa com o meu empresário, Jorge Mendes, e Alex Ferguson, decidi ficar. Estou no Manchester United e feliz. Estou aqui desde os 18 anos e quero deixar a minha marca como o primeiro português que jogou no Manchester United. Pretendo que os adeptos me lembrem com carinho", frisou o jogador à imprensa britânica.