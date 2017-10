Quem não tem cão, caça com Ronaldo. Foi este o lema que Rafael Benítez terá usado no Real Madrid há precisamente dois anos, quando os merengues visitaram a casa do Celta de Vigo. Karim Benzema estava indisponível para o jogo e o técnico espanhol montou uma estratégia que tina Ronaldo no vértice ofensivo.

De facto, Benítez não teve de esperar muito para ver o resultado da experiência: passaram apenas oito minutos entre o apito inicial e o primeiro golo do Real Madrid. O autor? O mesmo de sempre: CR7.

O português mostrou que não era só nas alas que era matador e bateu o guarda-redes Sergio Álvarez quando ainda havia adeptos a entrar no Municipal de Balaídos. Danilo e Marcelo construíram depois o resto da vitória blanca, não evitada pelo golo solitário de Nolito.

Autor: Luís Miroto Simões