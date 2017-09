Se o Real Madrid é o maior clube do Mundo, que adjectivos haverá para o máximo goleador da história do clube?

O trono foi ocupado por Raúl González até ao dia 30 de setembro de 2015. Faz este sábado dois anos que um português escreveu o seu nome por cima do do espanhol na lista de jogadores com mais golos na história do Real Madrid. Recordemos como tudo aconteceu.

Os merengues jogavam na Suécia frente ao Malmö, na Liga dos Campeões. No estádio Swedbank, o nulo inicial perdurou durante 29 minutos, altura em que foi quebrado pelo suspeito do costume. Ronaldo tinha agora igualado os 323 golos de Raúl com a camisola blanca. Mesmo com a vantagem sobre o espanhol que o menor número de jogos dava ao português (741 contra ‘apenas’ 308), Ronaldo não quis vencer por critérios secundários e desfez as dúvidas aos 90’, assinando o 2-0. O trono era só dele. "Estou muito feliz e orgulhoso por ter batido este recorde. Agradeço aos meus companheiros por me terem ajudado a chegar a estes números. É uma honra bater o recorde no maior clube do Mundo", resumiu CR7.

Autor: Luís Miroto Simões