Quem tem a felicidade de ter um jogador como Cristiano Ronaldo no plantel sabe que o português é imprescindível, seja nos jogos com os maiores rivais ou nos desafios com clubes de menor dimensão.

Já assim era em 2007 e Alex Ferguson deve ter pensado nisso quando perdeu por 2-0 em casa frente ao Coventry City para a Taça da Liga, num encontro em que não utilizou o português.

Seguia-se a deslocação ao terreno do Birmingham e o treinador do Manchester United sabia que não podia voltar a facilitar. O português foi lançado no onze com a missão de carregar os red devils até aos três pontos. Como bom soldado de Sir Alex, CR7 não falhou na tarefa: marcou o único golo da partida aos 51 minutos e selou assim o triunfo da sua equipa.

Autor: Luís Miroto Simões