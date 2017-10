As portas do Campeonato da Europa de 2008 ficaram mais abertas para a Seleção Nacional quando esta bateu, há precisamente 10 anos, a congénere do Cazaquistão por 2-1.

Na altura, no longínquo Estádio Tcentralny, em Almaty, os 24 mil espectadores tiveram de esperar 82 minutos para verem um golo e o autor foi português: Makukula. O avançado entrou aos 63 minutos para o lugar do titular Hugo Almeida e conseguiu desfazer o 0-0, conseguindo "uma estreia ambiciosa", segundo Record escreveu então.

O segundo golo luso surgiu já na compensação, pelo suspeito do costume. Cristiano Ronaldo mostrou que até no Cazaquistão sabe marcar golos, fazendo o tento da tranquilidade… ou não! É que os cazaques ainda reduziram para 2-1, mas já não havia tempo para mais e os três pontos viajaram mesmo para Lisboa. "Foi um jogo bastante difícil, como já imaginávamos, pois o Cazaquistão é muito forte fisicamente e corre muito atrás da bola. Felizmente conseguimos materializar o nosso domínio em golos, devido a uma boa segunda parte da nossa equipa", resumiu CR7.

Autor: Luís Miroto Simões