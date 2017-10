Com oito vitórias em 10 jogos no arranque da época 2010/11, Cristiano Ronaldo não escondia que a equipa estava feliz. Segundo o craque, uma parte importante dessa felicidade vinha… do treinador. José Mourinho estava em estado de graça no Bernabéu.

"Com Mourinho somos mais felizes. Ele é fantástico. Ainda bem que veio para o nosso clube, porque com a experiência que tem e todos os títulos que já ganhou, é muito bom trabalhar com ele", afirmou Ronaldo ao diário ‘As’.

