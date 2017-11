Continuar a ler

No dia anterior, Cristiano tinha iniciado os trabalhos de recuperação no relvado do centro de treinos do Real Madrid a correr e a tomar os primeiros contactos com a bola. E deixou, então, entender que tudo estava no bom caminho. "A verdade é que me sinto muito bem. Esta semana vou fazer um teste para saber se já estou apto, mas a recuperação está a correr bem", adiantou.



Emilio Butragueño, diretor de relações institucionais do Real Madrid, defendeu, por seu lado, todo o cuidado em refrear o entusiasmo do jogador para evitar problemas futuros. "Temos de pensar dia a dia e os médicos vão tomar as decisões mais corretas. Digo os médicos porque o Cristiano quer jogar e esse entusiasmo pode ser prejudicial, uma vez que uma recaída seria terrível", explicou. Ainda assim, reconheceu que o português fazia falta aos merengues: "Não importa quando, mas quando voltar que seja a 100 por cento." No dia anterior, Cristiano tinha iniciado os trabalhos de recuperação no relvado do centro de treinos do Real Madrid a correr e a tomar os primeiros contactos com a bola. E deixou, então, entender que tudo estava no bom caminho. "A verdade é que me sinto muito bem. Esta semana vou fazer um teste para saber se já estou apto, mas a recuperação está a correr bem", adiantou.Emilio Butragueño, diretor de relações institucionais do Real Madrid, defendeu, por seu lado, todo o cuidado em refrear o entusiasmo do jogador para evitar problemas futuros. "Temos de pensar dia a dia e os médicos vão tomar as decisões mais corretas. Digo os médicos porque o Cristiano quer jogar e esse entusiasmo pode ser prejudicial, uma vez que uma recaída seria terrível", explicou. Ainda assim, reconheceu que o português fazia falta aos merengues: "Não importa quando, mas quando voltar que seja a 100 por cento."

Uma entrada dura de Souleymane Diawara, defesa do Marselha, a 30 de setembro de 2009, deixou Cristiano Ronaldo lesionado no tornozelo direito. Depois, o craque português ainda foi titular pela Seleção Nacional frente à Hungria, 10 dias volvidos, mas ressentiu-se e acabou por ser substituído logo aos 27', seguindo-se um mês e meio de ausência dos relvados. A 17 de novembro, faz hoje oito anos, o craque do Real Madrid já começava a ver a luz ao fundo do túnel, pois os exames realizados então confirmaram a recuperação.Depois de ter treinado na manhã desse dia com o preparador físico do Real Madrid, Carlos Lalín, Ronaldo foi observado pelo médico holandês Niek Van Dijk - especialista neste tipo de lesões e que já havia operado o português no ano anterior ao mesmo tornozelo - e passou numa prova de esforço à tarde. Bons sinais que se confirmaram nos dias seguintes, com o avançado merengue a voltar à competição no dia 25 desse mês, entrando aos 70' frente ao Zurique, antes de regressar à titularidade no clássico com o Barcelona, a 29.