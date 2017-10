Continuar a ler

Ora, o que nunca pode fugir em entrevistas a Ronaldo é a eterna questão da sua 'rivalidade' com Lionel Messi e o internacional português admitia que já não estranhava as comparações, mas não fugiu a uma analogia... curiosa."Faz parte da minha vida. É natural que as pessoas nos comparem. É como na Fórmula 1, também analisam ao pormenor a Ferrari com a Mercedes. Estou habituado, não apenas depois destes anos no Real Madrid, porque em Manchester já se passava o mesmo. Por isso, já sei como devo lidar com este tema", afirmava."Somos companheiros de profissão. Obviamente, fora do futebol não me relaciono com ele mas também não o faço com quaisquer outros jogadores. Logicamente, ele tenta dar o melhor pelo clube e país dele e eu limito-me a fazer o mesmo pelos meus". Comparações que, garantia CR7, o levam a exigir cada vez mais de si próprio, quer no clube, quer na Seleção: "Nesse sentido, é seguro dizer, existe uma certa rivalidade. Mas devemos encarar esta rivalidade com espírito positivo porque é bom que ela exista".