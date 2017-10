Já se sabe que o normal estado de Cristiano Ronaldo em campo pode ser definido pela expressão "a todo o gás" e não é de agora. Efetivamente, ainda antes de completar 20 anos, CR7 já era o jogador... sub-20 com mais golos pela Seleção Nacional.

O craque, então no Manchester United, estava igualado com Vítor Silva – tinham ambos quatro golos. A partir do dia 13 de outubro de 2004, Ronaldo subiria aos seis e não mais parou.

Continuar a ler

Como aconteceu? Com golos, claro. Portugal recebeu a Rússia em Alvalade e despachou-a com uns expressivos 7-1, com Cristiano Ronaldo a assinar dois tentos: o 2-0 e o 4-0. De notar ainda que o jovem CR7 – ainda que na Seleção tivesse jogado ainda com o 17 - foi considerado por Record como o melhor em campo, tendo merecido nota cinco, a máxima.

Autor: Luís Miroto Simões