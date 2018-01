Ronaldo posou na 'sua' Madeira com os 15 prémios mais importantes da carreira

Cristiano Ronaldo reconhece que o ano que agora terminou "foi incrível a muitos níveis". Ao 'AS', o internacional português fez uma retrospetiva do que conquistou e a sua evolução ao longo da carreira."2017 foi um ano incrível a muitos níveis. É uma sensação tremenda olhar para trás e ver o que consegui alcançar desde que comecei a dar chutos numa bola nas ruas da Madeira", afirmou ao jornal espanhol a propósito das imagens divulgadas do craque do Real Madrid com os troféus conquistados E concluiu: "Fui abençoado com o talento e trabalhei muito para retirar o melhor dele, mas não havia conseguido chegar aqui sem a colaboração de muita gente que me ajudou profissionalmente".