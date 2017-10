Com 17 anos, e já com as luzes da ribalta a começarem a incidir em si, Cristiano Ronaldo era cada vez mais o centro das atenções no Sporting. Há precisamente 15 anos, o avançado contava a Record como estava a lidar com tudo isto: de uma forma totalmente serena.

"Estou tranquilo e quero ser mais um a ajudar o Sporting a ganhar o campeonato. O objetivo é conquistar a titularidade, mas não tenho pressa. As oportunidades vão surgindo naturalmente e importa tentar corresponder da melhor maneira quando o míster decidir aposta em mim", referiu o jogador.

O craque tinha sido chamado à Seleção de Sub-21 por Agostinho Oliveira, uma notícia que surpreendeu o jogador: "Sinceramente não estava à espera de poder ser chamado já para a Seleção de Esperanças. Fico muito contente com essa possibilidade e seria mais um sonho que tornaria realidade". E sobre juntar-se um dia a Figo e Rui Costa? Ronaldo confessou que ainda não era tempo de pensar nos graúdos: "Ainda não penso nisso. Tenho 17 anos e muito tempo para representar a Seleção A. Cada coisa a seu tempo e nem adianta estar a falar dessa possibilidade, porque isso não me passa pela cabeça".

Autor: Luís Miroto Simões