Continuar a ler

Cristiano Ronaldo com 444.430 votos, foi o quarto mais votado, atrás de dois colegas de equipa, o espanhol Sergio Ramos (588.315) e o brasileiro Marcelo (558.495) e do rival argentino do Barcelona, Lionel Messi (477.036).É a 12.ª vez que o internacional português, que em 2017 venceu a Bola de Ouro e o prémio FIFA 'The Best', faz parte da equipa do ano da UEFA.Integram ainda a lista Gianluigi Buffon (333.604) e Giorgio Chiellini (295.842), da Juventus, Dani Alves (340.819), do Paris Saint-Germain, Kevin de Bruyne (416.679), do Manchester City, Toni Kroos (345.494) e Luka Modric (387.487), do Real Madrid, e Eden Hazard (303.376), do Chelsea.A votação, encerrada quarta-feira, registou um total de 8.779.639 votos, 46 por cento dos quais oriundos da Europa. A Ásia ocupa segunda posição de votantes com 25 por cento, seguida da América do Sul, com 10 por cento, América do Norte e África, com nove por cento, e Oceânia, com um por cento.No que se refere à votação expressa pelos cibernautas dos vários países, a Índia, com oito por cento, destaca-se entre os votantes, seguida da Polónia e da Turquia, com cinco por cento, Indonésia e Colômbia, com quatro por cento.