"Mas na segunda parte foi totalmente diferente. Entrámos muito fortes, devido às substituições, e tivemos as melhores oportunidades. O Sporting, salvo erro, fez um ou dois remates à baliza. Merecemos claramente ganhar este jogo", referiu, elogiando um Sporting "organizado, fechado e a praticar um futebol bonito."



O ex-leão endereçou ainda palavras de incentivo a Rui Patrício, com quem falou no final do encontro que marcou a estreia do guardião nas provas europeias . "É um guarda-redes jovem, que demonstrou grande qualidade e maturidade. Esteve bastante bem e vai ter um futuro bastante risonho no Sporting. Para mim, foi uma grande surpresa, mas é um guarda-redes com muita qualidade e vai dar muito nas vistas."

Não é que o golo de Cristiano Ronaldo tenha sido um crime de lesa-majestade (pelo contrário, deu justiça ao marcador), mas acabou por ser cruel para um Sporting que se bateu bem e ganhou durante uma hora o direito ao sonho. Os leões foram a Old Trafford a 27 de novembro de 2007 na 5.ª jornada do Grupo F da Liga dos Campeões e saíram derrotados por 2-1: Abel abriu o marcador para os verde e brancos aos 21', Had, aos 61', marcou na própria baliza e Cristiano Ronaldo, aos 90'+2, fechou o resultado frente à sua antiga equipa.No final do encontro, Cristiano Ronaldo analisou "um jogo estranho", onde o Sporting "entrou melhor" do que o Manchester United.