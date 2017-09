Segundo jogo, segunda vitória. O Real Madrid de José Mourinho entrou a todo o gás na Liga dos Campeões 2011/12. Já com três pontos, os merengues receberam no Bernabéu o Ajax e a noite estava reservada… para as estrelas.

O marcador alterou aos 25 minutos, numa jogada entre cinco jogadores, com 11 toques, e em 16 segundos. Tudo começou em Sergio Ramos e terminou no inevitável Cristiano Ronaldo. Pelo meio, Özil, Kaká e Benzema ajudaram à festa.

Continuar a ler

Ainda na primeira parte, a quatro minutos dos 45, a equipa da casa ampliava a vantagem e outro grande nome surgia na assinatura do tento: Kaká. O brasileiro, por quem Florentino Pérez pagou 65 milhões de euros ao Milan, rematou de forma certeira após passe de… Cristiano. No segundo tempo, faltava mais uma estrela brilhar na constelação: Benzema fez o 3-0, assistido por Kaká. Confuso? Nós resumimos: Benzema assistiu Ronaldo no 1-0, Ronaldo assistiu Kaká no 2-0 e Kaká assistiu Benzema no 3-0. A chamada… estrelinha de rabo na boca.

Autor: Luís Miroto Simões