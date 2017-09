Continuar a ler

Contudo, a responsabilidade e profissionalismo que caracterizam o "wonder boy" não davam margem para saudosismos: "Agora a minha cor é o vermelho e vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance para ganhar."Depois de já ter passado por palcos nacionais com o emblema de Old Trafford ao peito, frente a FC Porto e Benfica, nas competições europeias, Ronaldo completava finalmente o "desejo antigo" de alinhar frente ao Sporting. E se as coisas não correram da melhor forma, em termos de receção por parte dos adeptos, quando esteve na Luz, agora a história seria outra."Aqui as pessoas gostam de mim. Este é um clube diferente, com uma cultura e um público diferentes. No Estádio da Luz assobiaram-me muito, mas aqui sei que vou ser bem recebido", destacou orgulhoso.E se o destino quisesse que fosse autor de um golo no embate: haveria espaço para festejos? O sorriso não se esbateu, mas mudou levemente. "Depende muito do momento e da situação de jogo. É uma coisa imprevisível e que neste momento não consigo avaliar", rematou decidido.Facto é que Ronaldo acabou por ser o autor do único golo nesse encontro e as reações... logo veremos amanhã!