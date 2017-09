Por entre tantos momentos decisivos com a assinatura de Cristiano Ronaldo, acabam por ficar na memória as noites em que marcou três ou quatro golos, em que bateu livres certeiros ou que trocou os olhos aos adversários em dribles do outro Mundo. Mas, por vezes, é nos detalhes que Cristiano resolve.

Foi assim há precisamente sete anos. O Santiago Bernabéu acolhia o Espanyol para a quarta ronda de La Liga e Ronaldo entrou decidido: aos 28 minutos já o Real Madrid vencia por 1-0 com um golo do suspeito do costume.

O tempo foi passando e, já com 10 para 10 – Pepe e Galán haviam sido expulsos - , a vantagem mínima afigurava-se como um resultado muito perigoso para o Real Madrid. Ronaldo tentava bisar e serenar os adeptos mas, como nem sempre pode ser ele, decidiu oferecer o 2-0 da tranquilidade a Higuaín e este não desperdiçou. Benzema ainda entrou a tempo de fazer o terceiro, mas o homem do jogo estava encontrado, com um golo e uma assistência: CR7.

Autor: Luís Miroto Simões