Cristiano Ronaldo soma atualmente 147 internacionalizações pela Seleção Nacional, sendo recordista neste aspeto. Mas lembra-se quando o avançado conseguiu chegar à barreira psicológica das 100 presenças na equipa das quinas?

Já lá vão cinco anos e foi no Porto. A cidade Invicta acolheu no Estádio do Dragão o embate entre Portugal e Irlanda do Norte, referente à fase de qualificação para o Mundial de 2014, num jogo que terminaria empatado a um golo.

O selecionador Paulo Bento escalou Ronaldo para o onze inicial e CR7 cumpriu assim a 100.ª presença com as quinas ao peito, tornando-se, na altura, o terceiro jogador a consegui-lo, depois de Figo e Fernando Couto. Seria ainda o terceiro mais jovem a nível europeu a consegui-lo.

Autor: Luís Miroto Simões