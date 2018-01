Continuar a ler

Cristiano Ronaldo terá visitado colégios em novembro de 2017, determinado a que Cristianinho faça a formação em escolas de elite.





Cristiano Ronaldo sempre disse que a educação dos filhos é prioritária. Nesse sentido, faz questão de escolher os melhores colégios para Cristianinho que se prepara para mudar de Madrid para Londres. A solução encontrada pode ser a mesma instituição do princípe George como adianta o 'Mirror'.Após ter frequentado o infantário Westacre Montessori School, situado perto da casa de campo de Anmer Hall (Norfolk), o princípe está desde 7 de setembro de 2017 no Thomas's Battersea, que se situa nos imediações do Palácio de Kensington, em Londres.