É que CR7 tornara-se naquela noite no máximo goleador num só ano civil pela Seleção Nacional, com 13 tentos: igualou Eusébio com o primeiro golo à Letónia e superou-se no bis.



Mais dois golos de Cristiano Ronaldo, mais um recorde, mais história feita. Assim foi há precisamente um ano, por altura do Portugal-Letónia no Estádio Algarve.O encontro, de qualificação para o Mundial’2018, terminou com o triunfo luso por 4-1, com Ronaldo a bisar na partida. Além do triunfo, estes golos deram ainda a Ronaldo mais uma marca para se orgulhar na carreira, superando Eusébio da Silva Ferreira.

Autor: Luís Miroto Simões