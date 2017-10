Um verdadeiro colecionador. Assim podemos chamar Cristiano Ronaldo, quer estejamos a falar de golos – a sua pontaria continua a ficar demonstrada época após época, sem apresentar sinais de desgaste - , quer estejamos focados no número de jogos.

Ronaldo joga, joga e joga. Adora fazê-lo, somar minutos, marcar golos, fazer assistências. Se possível, tudo na mesma partida. E quando parece impossível, pelo menos tenta-o.

Nas inúmeras marcas que Ronaldo já atingiu, recordamos hoje o centésimo encontro do avançado português com a camisola do Real Madrid. Foi diante do Betis, há precisamente seis anos. Ronaldo ia na terceira temporada no Santiago Bernabéu, estádio que vibrou com mais um triunfo dos merengues.

Ronaldo não marcou nesse jogo, mas marcou o jogo. Higuaín brilhou com um hat trick no triunfo por 4-1 e um dos seus tentos foi-lhe gentilmente oferecido pelo colega luso.