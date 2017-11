Continuar a ler

Fernando Llorente (30’) ainda reduziu a diferença, mas Sergio Ramos (57'), de penálti, desfez as dúvidas quanto à superioridade do Real, antes de voltar a aparecer Cristiano para completar o hat trick: o seu segundo golo surgiu de livre direto, aos 62', e o terceiro apareceu já nos descontos (90'+2), de penálti.Após a excelente exibição, CR7 voltou de imediato as atenções para o clássico diante do Barcelona, agendado para dentro de poupo mais de uma semana. E não resistiu em lançar uma provocação aos catalães. "O Barça marcar oito golos não me diz nada. Veremos se nos marcam oito na segunda-feira", atirou.Mas o português também não deixou de salientar o coletivo merengue, depois do triunfo sobre o Athletic Bilbao, que deixou o Real na frente do campeonato espanhol com mais um ponto do que o Barcelona. "Luto para ganhar a Liga. Ser o melhor marcador não me importa. Temos de destacar os méritos da equipa, porque este foi um jogo difícil", sublinhou.Já o adjunto Aitor Karanka, que falou aos jornalistas devido do castigo de José Mourinho, explicou os 'gritos' do técnico português quando Ronaldo deixou Sergio Ramos bater o penálti que ditou o terceiro golo dos merengues. "O Cristiano marca sempre, por isso ele ficou surpreendido", justificou o espanhol.