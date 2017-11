Continuar a ler





Fala de um pai ausente, da relação paternal com Jorge Mendes, de Dolores Aveiro, mãe protetora que sofre sempre que o vê jogar, do irmão Hugo que superou a dependência de drogas e de álcool, da rivalidade com Messi e, claro, da cumplicidade com o filho Cristianinho. A todos que lhe querem seguir os seus passos deu a fórmula que o guiou sempre: "Sigam o sonho e acreditem que nada é impossível. Trabalhem arduamente." Foi o que fez e mostrou-o. Desde a jovem promessa do Andorinha até à conquista de várias Bolas de Ouro e de inúmeros recordes, foram muitos os sacrifícios que CR7 fez para ser o melhor. E nem sempre a vida lhe sorriu. Os altos e baixos da profissão, mas também os da vida pessoal, não foram esquecidos. A relação com o pai, Dinis Aveiro, que morreu em 2005, foi um dos aspetos abordados.Fala de um pai ausente, da relação paternal com Jorge Mendes, de Dolores Aveiro, mãe protetora que sofre sempre que o vê jogar, do irmão Hugo que superou a dependência de drogas e de álcool, da rivalidade com Messi e, claro, da cumplicidade com o filho Cristianinho.

Um dia depois de o Real Madrid ter perdido com o Sevilha para a Liga espanhola, o goleador merengue quis deixar para trás o desaire. "Estou um pouco triste pelo jogo de ontem, mas não quero misturar esse sentimento com o dia de hoje, porque é um dos mais importantes da minha vida. Nem todos os jogadores têm a oportunidade de que façam o filme sobre eles. É um momento único na minha vida, estou feliz e quero desfrutar", sublinhou.Sobre o filme em si e a produção do mesmo, admitiu que se tratou de um processo estranho, mas que tudo correu bem. "Foi divertido. Não esperava sentir-me tão cómodo. No início foi estranho, mas depois houve boa química. Eles [Pablo Martin e Anthony Wonke, produtor e diretor da Universal] sabem como tratar as pessoas. Não sou nenhum ator, sou eu", lembrou."Nunca tinha entrado ninguém que não conhecesse em minha casa. Vá, às vezes...", acrescentou, bem-disposto, recordando o reboliço que a rodagem do filme provocou. Nos 92 minutos são reveladas imagens inéditas da infância do craque, tal como as suas rotinas e o dia a dia na esfera pessoal e familiar. "Se calhar expus-me demasiado, mas diverti-me muito. Sempre que faço alguma coisa, há alguém que critica. Mas dá-me igual. Estou há 15 anos no futebol. Ora me criticam ora me adoram. Não há problema", frisou.