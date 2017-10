Foi em Razgrad, na Bulgária, que Cristiano Ronaldo escreveu mais uma página vitoriosa na sua carreira, há precisamente três anos. O Real Madrid deslocava-se ao Ludogorets Arena para defrontar a equipa da casa na segunda jornada do Grupo B da Liga dos Campeões, num jogo que foi mais difícil do que inicialmente se poderia pensar.

O brasileiro Marcelinho bateu Casillas logo aos seis minutos do encontro, colocando a equipa de Fábio Espinho na frente do marcador. Aos 10’, Cristiano Ronaldo teve a oportunidade de brilhar, mas o guarda-redes do Ludogorets conseguiu defendeu o penálti cobrado pelo português. No entanto, a festa merengue – e de Ronaldo – apenas foi adiada por alguns minutos.

Continuar a ler

Aos 25’, novo penálti para o Real Madrid. Ronaldo, sem medo de fantasmas, partiu para a bola com a mesma confiança de sempre e fez o 1-1. Golo histórico para CR7, que assim marcava há nove encontros seguidos fora de casa na Champions, algo inédito. Na questão dos penáltis, 81 marcados durante a carreira profissional e apenas 11 falhados, o que dá uma eficácia de 86 por cento. A noite não acabaria sem a vitória do Real Madrid, sob a assinatura de Karim Benzema. O francês marcou aos 77’, 10 minutos depois de entrar em campo, e fez o 2-1 final.

Autor: Luís Miroto Simões