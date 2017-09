Em setembro de 2012, Ronaldo abalou o mundo do futebol quando confessou estar "triste". Muita tinta correu sobre o caso e Arsène Wenger, treinador do Arsenal, também comentou as declarações do português, apresentando uma justificação para o estado de espírito do jogador.

"Cristiano Ronaldo é super jogador. Os grandes futebolistas têm grandes ambições e egos muito fortes, pois não estão satisfeitos se forem medianos. Querem ser os melhores do Mundo e há um preço a pagar. Vivem amarrados e isso às vezes tira-lhes espaço", referiu o técnico francês.

