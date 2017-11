Continuar a ler

Portugal, atual campeão europeu, defronta a Arábia Saudita em 10 de novembro, em Viseu, e, em 14 de novembro, tem um particular marcado com os Estados Unidos, em Leiria. São os últimos dois jogos da seleção portuguesa no ano de 2017.







Zidane aprovou este sábado a decisão de Fernando Santos de não chamar Cristiano Ronaldo para os jogos particulares com Arábia Saudita e EUA."É uma boa notícia porque Cristiano Ronaldo está há muito tempo a jogar sem parar e é bom que fique aqui porque assim vamos ter 10 ou 15 dias para trabalhar", referiu o treinador merengue na conferência de imprensa do jogo com o Las Palmas, marcado para domingo às 19h45 no Santiago Bernabéu.

Autor: Sandra Lucas Simões