Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo: (quase) só deu Ronaldo na conferência de imprensa de Zidane de lançamento do jogo da 1.ª mão dos quartos de final da Taça do Rei frente ao Leganés. Com a sua situação no Real Madrid em aberto Jorge Mendes com carta branca para negociar o seu futuro , o internacional português é o tema do dia neste mercado de transferências."Sabemos o que se fala lá fora, mas cá dentro o que ele tem de fazer é pensar em jogar, como sempre. Só quero falar do rendimento dele. Não imagino um Real Madrid sem Cristiano. Está no seu clube, onde deve estar. Todos o querem por tudo o que já fez. Estamos num momento difícil, mas ele está aí", afirmou esta quarta-feira em conferência de imprensa.Sem garantir que Cristiano ou Benzema irão jogar na Taça - "logo se verá", limitou-se a dizer - Zidane garantiu que não acredita que as notícias à sua volta afetem o trabalho em campo. "Espero que, como faz em Valdebebas, esteja concentrado. Da sua situação pessoal não falo. Ele é crescido para o fazer e, insisto, não vejo um Real Madrid sem Ronaldo".